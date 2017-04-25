Сбербанк России подключил сервисы Apple Pay и Samsung Pay

Сбербанк распространил информацию, из которой следует, что ко всем картам Visa теперь подключены сервисы Apple Pay и Samsung Pay.

Расплачиваться Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.

Сервис Samsung Pay доступен для владельцев смартфонов: Galaxy S8/S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7/edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016)/A7 (2016), а также Galaxy S6/edge (только NFC).

Ранее по картам Сбербанка MasterCard воспользоваться Apple Pay можно было с октября 2016 года, Samsung Pay - с ноября 2016 года, сообщает Interfax.