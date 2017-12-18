«Сбербанк» решил купить для своей работы мессенджер

«Сбербанк» ведет переговоры о покупке разработчика мессенджера для корпоративных коммуникаций «Dialog».

Мессенджер «Dialog» представляет собой конструктор, с помощью которого компания может создать собственный защищенный мессенджер для внутренних коммуникаций своих сотрудников.

При этом программа предоставляет весь функционал классического мессенджера – переписка, звонки и совместимость с чат-ботами.

К «Dialog» можно подключать различные бизнес-приложения, которые уже используют сотрудники компании. Кроме того, через мессенджер можно управлять доступом к любым базам, документам и файлам организации, передает «Ведомости».