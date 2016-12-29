Сбербанк простит родственникам долги погибших в авиакатастрофе Ту-154

Глава правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны Максим Соколов заявил, что руководство Сбербанка приняло решение аннулировать долги (если таковые были) погибших при крушении лайнера.

- Сбербанк принял решение о списании долгов погибших. Однако, для того чтобы эта процедура была произведена, необходимо подать соответствующие заявления, - цитирует Соколова «Интерфакс».

По словам министра транспорта РФ, некоторые отделения Сбербанка будут выплачивать компенсации родственникам жертв авиакатастрофы даже в новогодние праздничные дни.

- Выплаты будут продолжены и в ближайшие дни. Ряд отделений в Москве будет работать для обеспечения выплат и в новогодние праздники. Работа не будет прекращаться после 1 января, - сказал Соколов.

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