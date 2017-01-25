Сбербанк прокомментировал иск к Грефу в США

Подавшие в суд Нью-Йорка иск к Сбербанку и его председателю правления Герману Грефу, пытаются таким образом уйти от головной ответственности, заявили в пресс-службе кредитной организации.

Поводом судебного разбирательства стала ситуация вокруг российского предприятия «Павловскгранит». Его крупнейшим владельцем был Сергей Пойманов. Сбербанк кредитовал эту компанию, однако та не смогла погасить долги.

- В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством, — приводит «РБК» слова представителя пресс-службы Сбербанка.

Иск был подан компанией PPF Management LLC, базирующейся в Делавэре, от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной. Истцы требуют возместить им ущерб в 750 миллионов долларов. В деле также фигурируют совладелец Национальной нерудной компании Юрий Жуков, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его руководитель Олег Греф. Среди предполагаемых соучастников также назван сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем. Пойманов и Подгорная утверждают, что ответчики якобы пытались уничтожить их компанию и завладеть ее активами, сообщает «РБК».

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: Сбербанк
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