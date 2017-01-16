Сбербанк приостановил выдачу кредитов на образование

Сбербанк временно прекратил выдавать образовательные кредиты с государственной поддержкой. В кредитной организации объясняют это оптимизацией госпрограммы.

В Минобрнауки «Коммерсанту» рассказали, что выдача кредитов приостановлена в связи с необходимостью привести документы в соответствие с новыми требованиями кабмина. При этом в ведомстве подчеркнули, что планов по сокращению финансирования программы нет.

Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов сообщил изданию, что обратился за разрешением ситуации в правительство. Он отметил, что из-за решения Сбербанка студенты полностью лишились возможности взять льготный кредит на образование.

В Сбербанке, в свою очередь, пояснили, что возобновление кредитования учащихся напрямую зависит от того, насколько оперативно Минобрнауки внесет требуемые изменения в нормативные акты.

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