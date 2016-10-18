Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотеке

Руководство Сбербанка России с 18 октября снижает ставки по основным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщает банк.

По кредитам на приобретение готового жилья и приобретение строящегося жилья новый диапазон ставок - 12-13,5 процента годовых в рублях. Для кредитов по программе «Ипотека с государственной поддержкой» ставка снижена до 11,4 процента годовых с прежних 11,9 процента.

Банк также организует спецпредложения с дополнительным снижением ставок. Заявки по этим предложениям будут приниматься до 31 декабря 2016 года.

В рамках спецпредложения «Приобретение готового жилья» ставки составляют 11,5-13 процента годовых. Для заявок по ипотеке с господдержкой предусмотрена специальная ставка в 10,9 процента годовых, которую смогут предлагать ключевые партнеры Сбербанка. Без участия партнеров ставка равна 11,4 процента.

Молодые семьи смогут подать заявки на получение ссуды по ставкам от 10,75 процента до 12,5 процента в регионах со специальными условиями и от 11,25 процента до 13 процентов в других регионах.