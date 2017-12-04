Сбербанк предупредил россиян о проблемах операций с картами
Сбербанк предупредил о возможных проблемах операций с картами при расчете на терминалах и в торговых сетях страны.
Отмечается, что неполадки будут устранены в ближайшее время, но гражданам потребуется повышенное внимание при расчетах с использованием карт Сбербанка.
Последний сбой в работах с картами Сбербанка произошел 30 ноября - в торговых точках, через интернет и в банкоматах происходил отказ от оплаты по картам банка, сообщает РИА Новости.
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