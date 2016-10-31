Сбербанк понизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса
Сбербанк России сообщил о снижении ставок для кредитов малому бизнесу на величину от 1,5 до 5,5 процента.
– Теперь для представителей малого бизнеса минимальная ставка по кредитам с обеспечением составляет 11,8 процента. По беззалоговым кредитам минимальная ставка - 15,5 процента, – сообщили в банке. Данные актуальны также для кредитов, выдаваемых на основе интеллектуального анализа данных с помощью новой модели.
Ранее, 18 октября, Сбербанк заявил о снижении ипотечных ставок на 0,5 процента. Кроме того, по потребительским кредитам также было проведено снижение, однако организация не раскрыла об этом конкретные данные, сообщает "Интерфакс".
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