Сбербанк передал полиции данные об организаторах кибератак на серверы учреждения
Руководство Сбербанка знает, откуда координировалась массированная хакерская атака на серверы учреждения. Эти данные переданы правоохранительным органам. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель правления Сбербанка Лев Хасис.
- DDoS-атаки, которые произошли на прошлой неделе, были необычно мощными, скоординированными, велись из разных стран, но все координировались из одного места. Все это установлено и задокументировано. Страна, из которой все это происходило, нам известна. Мы направили все соответствующие документы в ЦБ и правоохранительные органы. Дальнейшие действия будут зависеть от решений государственной власти, поскольку это касается уже межгосударственных отношений, — цитирует Хасиса РИА «Новости».
Представитель банка отказался указать страну, с территории которой осуществлялась кибератака, уточнив лишь, что это не США и не Казахстан.
- Поскольку ряд наших сервисов за время этих атак на очень непродолжительное время, измеряемое минутами, замедлялся, то наши клиенты в определенных случаях испытывали некоторое неудобство. Поэтому моральный ущерб есть, никакого материального ущерба ни клиенты, ни банк не понесли, — подчеркнул Хасис.
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