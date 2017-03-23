Сбербанк опроверг информацию о покупке мошенницами Ferrari на украденные из банка деньги

Сбербанк опроверг информацию о краже сотрудницами банка 40 миллионов рублей со счета одного из клиентов.

«Какая-либо угроза счетам клиентов Сбербанка отсутствует», — подчеркнули в кредитной организации.

В банке уточнили, что служба безопасности совместно с правоохранителями пресекла деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием средств, сообщает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что сотрудницы московского отделения Сбербанка были задержаны в одном из столичных автосалонов при попытке купить автомобиль Ferrari за 7 миллионов рублей. Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы занимались обслуживанием малого бизнеса, что и позволило им перевести около 40 миллионов рублей на счета фирм-однодневок, а потом обналичить украденные средства. Сразу после получения денег мошенницы отправились за дорогими покупками.

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Теги:
Места: Москва
События: кража, криминал
Организации: Сбербанк
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