Сбербанк объяснил 1900 год в счетах жителя Орла

В Сбербанке объяснили, почему в документах об аресте счетов жителя Орла стоит 1900 год. Сотрудники банка утверждают, что такая мера является технической и необходима для блокировки счета клиента.

– Устанавливается 01.01.1900. Это максимально ранняя дата в программном обеспечении процедур ареста и взыскания банка, – сказали в банке. Ранее сообщалось, что клиент признан банкротом, банк собирается реализовать его имущество. Технический арест установлен на сумму 41,8 миллиона рублей, сообщает РИА "Новости".

Когда клиент увидел 1900 год в своих документах,он посчитал, что его права нарушены и обратился в Следственный комитет и прокуратуру.