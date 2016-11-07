Сбербанк готовится к созданию аналога Alibaba

Сбербанк планирует на основе своих ресурсов и инфраструктуры создать «национальную экосистему» интернет-коммерции по примеру китайской Alibaba Group. Стоимость подобного проекта может достичь к 2025 году 65 триллионов рублей, или 27 процентов выручки российских компаний.

Alibaba Group, сумела построить огромную экомимтему на местном рынке. Секрет успеха компании из Поднебесной содержится в стремлении удовлетворить запросы всех потребителей - как покупателей (электроника, бытовые товары, одежда, еда, отдых и развлечения, медиа, здоровье и т.д.), так и продавцов (финансирование, логистика, реклама, облачные сервисы),-сообщает «Экономика Сегодня».

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Места: Россия
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