Сбербанк с 20 февраля снижает ставки по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке в среднем на 1,1 процентный пункт с 20 февраля.

По словам президента, председателя правления ПАО Сбербанк Германа Грефа, ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9 процента, а при покупке на вторичном рынке — 10,75-12,25 процента.

Греф пояснил, что Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Таким образом, ставка по ипотеке для них составит 10,4 процента.

Кроме того, упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Теперь ставка будет зависеть только от вида кредита при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования, сообщает «Интерфакс».