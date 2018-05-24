Сбербанк доверит деньги беспилотникам

«Сбербанк» к концу текущего года создаст в России первую систему доставки наличных денег и грузов с помощью беспилотников.

По словам зампредседателя правления банка Станислава Кузнецова, в настоящее время специалисты тестируют шесть типов различных дронов, выполненных в формате вертолета, с размахом не более трех метров.

«Завершение данной работы будет в сентябре—октябре, а уже в ноябре—декабре этот вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы», — сказал Кузнецов.

Известно, что на данный момент беспилотник Сбербанка может поднять около 70 килограммов груза, однако его грузоподъемность пытаются увеличить до 100 килограммов.

При попытке захвата и взлома устройства деньги, находящиеся внутри, будут заливаться специальной краской, что сделает их непригодными к дальнейшему использованию, сообщает Ura.ru.

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