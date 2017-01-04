Сбежавший в Швецию тренер сборной по биатлону призвал отстранить Россию от Олимпиады

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. Пихлер является главным тренером сборной Швеции по биатлону.

Ранее Международный союз биатлонистов после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину.

Пихлер, который был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 год и готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи, уверен, что его подопечные допинг не употребляли, сообщает РИА Новости.