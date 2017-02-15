Сбежавшая в Киев Максакова уволилась из Гнесинки

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, внезапно переехавшая вместе с мужем депутатом Денисом Вороненковым в Киев, уволилась из Российской академии музыки имени Гнесиных.

По данным СМИ, Максакова была уволена, однако РЕН ТВ со ссылкой на студентов передает, что экс-депутат написала заявление об увольнении по собственному желанию.

После сообщений о том, что Максакова и Вороненков подали прошение о получении гражданства Украины, связаться с ними никому не удается. Как сообщили в партии КПРФ, куда входит Вороненков, его исключат из рядов коммунистов после проверки подлинности этих сведений.

Ранее сообщалось, что Вороненков сам вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против Виктора Януковича, сообщает Федерал пресс.