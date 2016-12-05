Сайты группы ВТБ отбили кибератаку и продолжают работать в штатном режиме
Пресс-служба ВТБ сообщила об успешно отраженной DDоS-атаке, которой подверглись серверы кредитного учреждения.
«На сайты группы ВТБ была осуществлена DDоS-атака. IT-инфраструктура работает в штатном режиме, клиенты банков не испытывают никаких затруднений», - цитирует текст сообщения ТАСС.
Ранее, в пятницу ФСБ РФ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят с 5 декабря масштабные кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы страны.
Отмечалось, что нападение планируется сопровождать массовой рассылкой sms-сообщений и публикациями в социальных сетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков.
Известно также, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.
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