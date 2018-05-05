Сайты по бронированию билетов и жилья оказались небезопасными

89% сайтов по бронированию жилья и авиабилетов не соответствуют требованиям цифровой безопасности.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Travel Daily News, в рамках исследования компания проанализировала 55 наиболее популярных туристических сайтов, каждому из которых присудили оценку от 1 до 5 баллов. Эксперты оценивали, насколько строгие требования сайты предъявляют к паролю пользователя.

Оказалось, что лишь шесть порталов получили удовлетворительные оценки от четырех до пяти. Среди худших в рейтинге оказались сайты по бронированию отелей Trivago, Agoda, Accor Hotels, а также Tripadvisor. Порталы Hotels.com и Couchsurfing оценили в 2 балла.

Сайт Booking.com, сервис по аренде автомобилей Hertz, а также поисковики авиабилетов Skyscanner и Momondo получили по три балла.

Высшую оценку эксперты дали сайтам отелей Hilton и Marriott, а также порталу круизной компании Royal Caribbean и Airbnb.

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