На сайте парламента Чечни появилась версия со шрифтом Брайля

Сайт парламента Республики Чечня предложил слабовидящим версию с использованием шрифта Брайля.

На нововведение обратил внимание дизайнер и главный разработчик сайтов Кремля и правительства РФ Артем Геллер, назвав его «разрывом любого шаблона».

Шрифт Брайля предназначен для создания текстов для лиц, имеющих проблемы со зрением. Он считывается путем касания выпуклых элементов подушечками пальцев. Восприятие его через электронные носители невозможно, передает РИА ФедералПресс.