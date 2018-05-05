На сайте Минобороны запустили раздел о параде Победы в Москве

На официальном сайте Минобороны России заработал мультимедийный раздел с данными о проведении парада Победы в столице.

«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации», - сказали в Минобороны.

В разделе представлена подробная схема построения парадных расчетов. Пользователям предлагается ознакомиться с порядком движения механизированной колонны. Изображения образцов военной техники, участвующей в параде, сопровождается информацией о предназначении и месте в парадном строю, передает ТАСС.

Отдельно на сайте показана подробная схема авиационной части парада. В разделе «Авиационный куб» можно ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками каждой крылатой машины. Здесь также представлены новейшие отечественные авиационные комплексы Су-57 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».