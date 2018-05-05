На сайте Минобороны запустили раздел о параде Победы в Москве

На официальном сайте Минобороны России заработал мультимедийный раздел с данными о проведении парада Победы в столице.

«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации», - сказали в Минобороны.

В разделе представлена подробная схема построения парадных расчетов. Пользователям предлагается ознакомиться с порядком движения механизированной колонны. Изображения образцов военной техники, участвующей в параде, сопровождается информацией о предназначении и месте в парадном строю, передает ТАСС.

Отдельно на сайте показана подробная схема авиационной части парада. В разделе «Авиационный куб» можно ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками каждой крылатой машины. Здесь также представлены новейшие отечественные авиационные комплексы Су-57 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Минобороны
Следующая новость На Украине призвали готовиться к блокаде Керченского пролива

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО