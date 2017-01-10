С сайта королевской семьи Великобритании удалено сообщение о смерти Елизаветы II
Сообщение о кончине королевы Елизаветы II было опубликовано на официальном сайте королевской семьи Великобритании, но вскоре удалено.
Скриншоты известия активно распространяются в сети, сообщает интернет-издание «Русская весна».
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о проблемах со здоровьем у 90-летней монаршей особы. В частности, из-за недомогания Елизавета II не смогла посетить рождественское богослужение 25 декабря.
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