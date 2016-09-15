Сайт «Россиявыбирает.рф» не допустит нарушение на выборах

На предстоящих выборах в Государственную думу каждый желающий сможет рассказать о любых нарушениях в ходе выборов, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Любой житель страны может нажать соответствующую кнопку на сайте «Россиявыбирает.рф» и указать на нарушение. После чего все нарушения будут выведены на интерактивную карту.

Целью проекта признано проведение открытых, конкурентных и легитимных выборов в России.

Каждый желающий может присоединиться к команде проекта, заполнив форму обратной связи, а также стать наблюдателем.