Сайт МИД России мог быть взломан американским хакером

Американский хакер The Jester (Шут) взломал сайт российского министерства иностранных дел. Пока это непроверенная и неподтвержденная на официальном уровне информация.

Шут якобы взломал сайт ведомства и разместил на нем "предупреждение" Москве.

«Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта российского МИД, чтобы передать вам следующее важное сообщение. Прекратите. Возможно, у вас получается третировать соседние страны, но это Америка. Этим здесь никого не впечатлить».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в кибератаках на объекты США, однако никаких доказательств не предоставил. Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон обвиняла Россию в попытке повлиять на результаты выборов в США посредством кибератак и утечек информации, напоминает РИА Новости.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
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