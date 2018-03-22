Сайт Минобороны РФ атаковали хакеры

Сайт Минобороны России подвергся хакерской атаке во время финального голосования по выбору названий новейших отечественных вооружений.

В течение дня было зафиксировано семь массированных атак. Из них пять средней интенсивности и две наиболее мощные — с 19:00 до 20:00 по московскому времени.

Атаки совершали с территории Западной Европы, Северной Америки и Украины.

Россияне выбрали название «Посейдон» для подводного беспилотника, новый боевой лазерный комплекс решено назвать «Пересвет», а крылатую ракету с ядерной энергоустановкой — «Буревестник», сообщает «РИА Новости».