Сайт Минобороны РФ атаковали хакеры
Сайт Минобороны России подвергся хакерской атаке во время финального голосования по выбору названий новейших отечественных вооружений.
В течение дня было зафиксировано семь массированных атак. Из них пять средней интенсивности и две наиболее мощные — с 19:00 до 20:00 по московскому времени.
Атаки совершали с территории Западной Европы, Северной Америки и Украины.
Россияне выбрали название «Посейдон» для подводного беспилотника, новый боевой лазерный комплекс решено назвать «Пересвет», а крылатую ракету с ядерной энергоустановкой — «Буревестник», сообщает «РИА Новости».
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