Сайт «Мемориала» стал работать с перебоями после публикации имен сотрудников НКВД
После публикации сведений о почти 40 тысячах сотрудниках НКВД времен сталинских репрессий сайт правозащитной организации «Мемориал» работает с перебоями.
При попытке открыть некоторые разделы появляется извещение о технической ошибке, - сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что «Мемориал» опубликовал приказы НКВД по личному составу, в которых содержится информация о присвоении званий, увольнении, занимаемой должности и государственных наградах.
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