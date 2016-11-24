Сайт «Мемориала» стал работать с перебоями после публикации имен сотрудников НКВД

После публикации сведений о почти 40 тысячах сотрудниках НКВД времен сталинских репрессий сайт правозащитной организации «Мемориал» работает с перебоями.

При попытке открыть некоторые разделы появляется извещение о технической ошибке, - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что «Мемориал» опубликовал приказы НКВД по личному составу, в которых содержится информация о присвоении званий, увольнении, занимаемой должности и государственных наградах.

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