Сайт «Мемориала» стал работать с перебоями после публикации имен сотрудников НКВД

После публикации сведений о почти 40 тысячах сотрудниках НКВД времен сталинских репрессий сайт правозащитной организации «Мемориал» работает с перебоями.

При попытке открыть некоторые разделы появляется извещение о технической ошибке, - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что «Мемориал» опубликовал приказы НКВД по личному составу, в которых содержится информация о присвоении званий, увольнении, занимаемой должности и государственных наградах.