Савченко заявила об уничтожении на Украине всех протестующих против системы

Все, кто неугоден нынешней власти на Украине, уничтожаются. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

- Достаточно только один раз сказать, что Порошенко – брехло, как тебе будут кричать «позор» и «предательство». Все зависит от того, что человек идет против системы. Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду. Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко, ничего не изменилось, — цитирует Савченко РИА «Новости».

Ранее осужденная в РФ за пособничество убийству двух российских журналистов, но помилованная указом президента РФ Савченко неоднократно заявляла, что действующая власть страны недееспособна. Она также сообщала о попытках ее физического устранения.