Савченко заявила о готовности сменить Порошенко на посту президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко завила о намерении побороться за пост президента страны в 2019 году.
«Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах», - цитирует парламентария НСН со ссылкой на ТАСС.
Депутат добавила, что недавно созданная ею партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.
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