Савченко заявила о готовности сменить Порошенко на посту президента

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко завила о намерении побороться за пост президента страны в 2019 году.

«Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах», - цитирует парламентария НСН со ссылкой на ТАСС.

Депутат добавила, что недавно созданная ею партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.