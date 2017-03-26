Савченко запела на украинском телевидении

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко спела в эфире телеканала «112 Украина». Во время прямой трансляции программы «Гордон» она исполнила а капелла песню Натальи Могилевской «Месяц».

Выпуск программы вышел в эфир 25 марта. В ходе беседы с телеведущим Савченко отметила, что украинская власть не сможет вернуть под контроль Киева самопровозглашенные республики Донбасса.

В ноябре 2016 года в прямом эфире программы «Вечерний прайм» ведущая отрезала у Савченко локон волос, чтобы проверить депутата на наркотики, сообщает Газета.ru.