Савченко «не увидела черта» в своих собеседниках из ДНР и ЛНР

Выступая на брифинге в Киеве, депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что во время переговоров с лидерами ДНР и ЛНР видела в своих собеседниках не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры.

- Я обещала людям, выйдя из тюрьмы, что я буду бороться и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга, и я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела видеть в них черта, мы ни о чем не смогли бы договориться. Я говорила с людьми и, прежде всего, я так и смотрела, чтобы говорить с людьми, а потом вешать ярлыки — террористы, убийцы, сепаратисты и все остальное. Если мы хотим прийти к миру в Донбассе, нам нужно начинать говорить, — цитирует Савченко РИА «Новости».

Осужденная в РФ за пособничество убийству двух российских журналистов, но помилованная указом президента РФ Савченко объяснила, что это была обычная рабочая встреча.

- Нет тут скандала, тут есть обычная работа. Не все встречи должны быть заранее распиаренными, — заявила депутат.

Ранее сообщалось, что на Украине собираются обвинить Савченко в государственной измене.

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