Савченко создала собственную партию
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, создала партию, которую назвала своим именем.
Новая организация получила название «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
В конце декабря 2016 года Савченко объявляла о создании движения РУНА, а также пообещала, что вскоре движение превратится в партию. Позже общественная платформа приняла решение прекратить сотрудничество с Савченко из-за разногласий.
В декабре прошлого года украинские политики раскритиковали ее за встречу с руководителями ДНР и ЛНР. Савченко исключили из фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и делегации ПАСЕ, сообщает «РИА Новости».
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