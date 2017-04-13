Савченко создала собственную партию

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, создала партию, которую назвала своим именем.

Новая организация получила название «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

В конце декабря 2016 года Савченко объявляла о создании движения РУНА, а также пообещала, что вскоре движение превратится в партию. Позже общественная платформа приняла решение прекратить сотрудничество с Савченко из-за разногласий.

В декабре прошлого года украинские политики раскритиковали ее за встречу с руководителями ДНР и ЛНР. Савченко исключили из фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и делегации ПАСЕ, сообщает «РИА Новости».