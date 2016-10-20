Савченко сорвала заседание комитета обороны Верховной рады

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко устроила скандал на заседании комитета по национальной безопасности и обороны и тем самым сорвала принятие важных решений.

Савченко покинула заседание, помешав депутатам собрать кворум по ряду вопросов, таких как военный бюджет на 2017 год, отчет СБУ о мерах по защите информационного пространства Украины в условиях агрессии, а также возможность расширения санкций против России, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Корреспондент».

Ранее сообщалось, что руководитель комитета Сергей Пашинский поручил подготовить проект обращения к Службе безопасности Украины о проверке контактов Савченко с лидерами ДНР и ЛНР, а также высказался за ограничение ее доступа к государственной тайне.