Савченко сорвала заседание комитета обороны Верховной рады

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко устроила скандал на заседании комитета по национальной безопасности и обороны и тем самым сорвала принятие важных решений.

Савченко покинула заседание, помешав депутатам собрать кворум по ряду вопросов, таких как военный бюджет на 2017 год, отчет СБУ о мерах по защите информационного пространства Украины в условиях агрессии, а также возможность расширения санкций против России, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Корреспондент».

Ранее сообщалось, что руководитель комитета Сергей Пашинский поручил подготовить проект обращения к Службе безопасности Украины о проверке контактов Савченко с лидерами ДНР и ЛНР, а также высказался за ограничение ее доступа к государственной тайне.

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Места: Украина
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