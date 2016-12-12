Савченко собрала журналистов и рассказала о своей встрече с лидерами ДНР и ЛНР

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на пресс-конференции в Киеве рассказала о том, что встречалась в Минске с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, чтобы «усилить минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».

По словам Савченко, она ездила в Минск не с дипломатическим, а с украинским паспортом.

- Я с дипломатическим паспортом езжу только в те командировки, куда меня отправляет Верховная рада Украины. Я ездила с украинским паспортом. Они (поездки) не тайные, они рабочие, - цитирует Савченко УНИАН.

Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в Минск для встречи «с главарями боевиков».