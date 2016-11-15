Савченко считает нынешнюю украинскую власть не имеющей права на существование

Комментируя многотысячные акции протеста в Киеве, депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что нынешняя государственная власть не имеет права на существование.

- Да, такая власть не имеет права на существование, но надо подойти так, чтобы для Украины это не было потрясением, — цитирует Савченко РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По словам депутата от фракции «Батькивщина», нынешние государственные деятели пришли к власти «на крови Майдана», и сами протестные выступления говорят о том, что в стране «что-то не так».

Вместе с тем Савченко не одобрила раскачивание политической ситуации, потому что выходящих на улицы людей просто используют в своих целях некие силы. В итоге «карты тасуются, ситуация та же».