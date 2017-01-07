Савченко решила обнародовать списки украинских военнопленных

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко пообещала обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести.

На своей странице в Facebook она написала, что эти списки были получены ей по итогам встречи с лидерами ДНР и ЛНР в Минске, а также собраны лично. Савченко заявила, что данная информация будет обнародована в ближайшее время.

Парламентарии раскритиковали Савченко за встречу с лидерами самопровозглашенных республик в начале декабря, однако она заявила о готовности продолжать с ними контакты.