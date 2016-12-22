Савченко не расстроилась исключению из украинской делегации в ПАСЕ

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что абсолютно не расстроена решением парламента исключить ее из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, поскольку у нее и без ПАСЕ хватает работы.

- В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружества с разными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю, — цитирует Савченко Life.ru со ссылкой на украинские СМИ.

В четверг Рада приняла решение исключить Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Выступавшие отмечали, что приняв участие в переговорах с лидерами ДНР и ЛНР, депутат «опозорила Украину» и «угрожает национальной безопасности страны». При этом в самом постановлении указывается, что Савченко вывели из ПАСЕ на том основании, что она была включена в делегацию только для того, чтобы вызволить ее из российской тюрьмы.

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