Савченко раскритиковала работу Порошенко

Во время визита в США депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Петр Порошенко «не дорабатывает» в области реформ.

Критика прозвучала в ходе встречи с сенатором от Республиканской партии Джоном Маккейном, сообщает RT. Украинская летчица подчеркнула, что ей не комфортно давать оценку работе президента, поскольку она сама не сделала достаточно для страны.

Американский сенатор назвал летчицу «иконой свободы и демократии».