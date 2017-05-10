Савченко просит Макрона усилить антироссийские санкции
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, написала письмо избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой усилить антироссийские санкции.
В письме она также поздравила Макрона с уверенной победой на президентских выборах во Франции. Савченко также выразила надежду, что новый президент сделает все возможное относительно международной поддержки и защиты территориальной целостности Украины, так как Франция стоит на защите западно-европейских ценностей и играет ключевую роль в «нормандском формате».
В письме Савченко называет Россию «страной агрессором», власть которой понимает только силу и решительность.
Текст письма написан на английском языке, а не на французском или украинском, сообщает Life.
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