Савченко прогнозирует раскол Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, рассказала о трех сценариях будущего Украины.
Один из сценариев, прогнозируемых Савченко, предусматривает раскол страны. Согласно второму сценарию, на Украине будет жесткое внутреннее управление, а третий вариант развития событий в стране предусматривает жесткое внешнее управление.
«Не надо забывать о физике: при очень большом сжатии материала – он взрывается. Впрочем, боюсь, что у нас все равно не найдется доброй воли и ума, чтобы это сделать», - цитирует депутата «Рен ТВ».
По ее мнению, народ Украины «загнан в рамки» властью.
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