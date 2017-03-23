Савченко прогнозирует раскол Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, рассказала о трех сценариях будущего Украины.

Один из сценариев, прогнозируемых Савченко, предусматривает раскол страны. Согласно второму сценарию, на Украине будет жесткое внутреннее управление, а третий вариант развития событий в стране предусматривает жесткое внешнее управление.

«Не надо забывать о физике: при очень большом сжатии материала – он взрывается. Впрочем, боюсь, что у нас все равно не найдется доброй воли и ума, чтобы это сделать», - цитирует депутата «Рен ТВ».

По ее мнению, народ Украины «загнан в рамки» властью.