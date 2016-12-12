Савченко пригрозили статьей об измене родине
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко может попасть под следствие по статье об измене родине.
Такого мнения придерживается политтехнолог Тарас Березовец. «Если информация о встрече Надежды Савченко с главарями ДНР и ЛНР в Минске верна, тем более при участии российских спецслужб, это статья об измене Родине. Без вариантов. В любом случае Надежда, похоже, уже заигралась», - цитирует его запись в Facebook Ридус.
О встрече, которая якобы проходила в Белоруссии, сообщили ряд украинских СМИ. Они предполагают, что на ней обсуждалась возможность перехода к прямым переговорам лидеров республик с Киевом и возврат пленных украинцев. Возглавить переговоры должна Савченко.
В ДНР информацию о встрече в Минске опровергли.
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