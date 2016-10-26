Савченко приехала в Москву поддержать осужденных украинских националистов

Визит в Москву депутата Верховной рады Надежды Савченко связан с ее желанием поддержать осужденных в РФ украинских националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха. Об этом сама Савченко заявила журналистам.

- Я приехала с одной целью – поддержать Николая и Стаса, а не для того, чтобы говорить с прессой, - цитирует Савченко ТАСС.

Сразу после окончания заседания в Верховном суде осужденная в РФ за пособничество убийству двух российских журналистов, но помилованная указом президента РФ Савченко быстро покинула здание и уехала в сопровождении сотрудников украинского посольства.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал законным приговор по делу Карпюка и Клыха, вынесенный им в мае 2015 года – оба осужденных получили сроки заключения в колонии строгого режима соответственно на 22,5 года и 20 лет.

Украинские националисты осуждены за то, что в 1994 году совместно с Александром Музычко вошли в созданную на Украине банду «Викинг» для участия в вооруженном конфликте на территории Чечни.

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