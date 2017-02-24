Савченко приехала в ДНР
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в РФ за пособничество в убийстве журналистов в Донбассе, прибыла в ДНР, чтобы посетить украинских военнопленных, сообщил источник в министерстве государственной безопасности ДНР.
Как отмечается в сообщении, Савченко сопровождает руководитель украинского Центра освобождения пленных общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
Ранее Савченко опубликовала список украинских военнопленных, что вызвало недовольство политиков Украины, а в Службе безопасности страны заявили, что депутат нарушила законодательство, обнародовав личные данные пленных, сообщает ТАСС.
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