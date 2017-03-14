Савченко предупредила о распространении сепаратизма на западе Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, увидела признаки зарождающегося сепаратизма в западной части Украины.

«Страну раскачали просто до кризиса. Сейчас мы видим, что сепаратизм развивается на Западной Украине. Выдаются румынские паспорта, просто уже тысячами. «Галицко-Волынское княжество» провело большое совещание», — цитирует «Газета.ру» слова Савченко.

Она также отметила, что мэр Львова Андрей Садовый хочет стать президентом «Галицко-Волынского княжества», потому что прекрасно понимает, что президентом Украины ему стать не светит.

Кроме того, Савченко предположила, что во время чаепития Садового и президента Украины Петра Порошенко, состоявшегося 11 марта, они говорили о «дерибане страны».

«Не договорились. И теперь пошла раскачка», — резюмировала Савченко.

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