Савченко предложила заменить представителей Киева в группе по обмену пленными

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает работу представителей Киева в подгруппе по обмену пленными в Донбассе малоэффективной и предложила произвести их замену.

«Я предлагаю заменить уставших за три года безрезультатной работы минских переговорщиков на свежих, более профессиональных, которые дадут результат», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Савченко в социальной сети Facebook.

Ранее Савченко, вопреки активному противодействию коллег по Раде, опубликовала списки украинских военнослужащих, которые взяты в плен в Донбассе или считаются пропавшими без вести.