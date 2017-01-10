Савченко предложила заменить представителей Киева в группе по обмену пленными
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает работу представителей Киева в подгруппе по обмену пленными в Донбассе малоэффективной и предложила произвести их замену.
«Я предлагаю заменить уставших за три года безрезультатной работы минских переговорщиков на свежих, более профессиональных, которые дадут результат», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Савченко в социальной сети Facebook.
Ранее Савченко, вопреки активному противодействию коллег по Раде, опубликовала списки украинских военнослужащих, которые взяты в плен в Донбассе или считаются пропавшими без вести.
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