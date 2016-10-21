Савченко предложила вернуть Януковича в кресло президента Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила нынешнему президенту Украины Петру Порошенко уступить свое кресло Виктору Януковичу. Так бывшая наводчица выразила недовольство итогами встречи "нормандской четверки" в Берлине.
Савченко выступила с жесткой критикой украинской дипломатии. Он заявила, что "после таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем", а затем пригласить его на Украину, чтобы тот снова занял пост президента страны.
Депутат отметила, что сейчас украинская дипломатия гораздо слабее, чем при предыдущем лидере страны, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Националиста Демушкина отправили под домашний арест
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии