Савченко предложила вернуть Януковича в кресло президента Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила нынешнему президенту Украины Петру Порошенко уступить свое кресло Виктору Януковичу. Так бывшая наводчица выразила недовольство итогами встречи "нормандской четверки" в Берлине.

Савченко выступила с жесткой критикой украинской дипломатии. Он заявила, что "после таких переговоров Петр Алексеевич должен просто извиниться перед Виктором Федоровичем", а затем пригласить его на Украину, чтобы тот снова занял пост президента страны.

Депутат отметила, что сейчас украинская дипломатия гораздо слабее, чем при предыдущем лидере страны, сообщает РИА Новости.