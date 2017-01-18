Савченко предложила «сдать» Крым

Депутат Рады Украины Надежда Савченко, осужденная в РФ за пособничество в убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, предложила украинским парламентариям прекратить истерику по поводу Крыма, чтобы вернуть Донбасс.

- Сколько бы ни кричали и не рвали на себе «вышиванки» депутаты Рады, от Крыма на определенное время придется отказаться, - заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат предложила временно признать Крым частью российской территории и воспользоваться этим, чтобы окончательно не потерять Донбасс.

- Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, власти Украины оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь, —считает Савченко.

Она также отметила, что считает оптимальным вариантом мирного решения вопроса договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом.

По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку является политически «несамостоятельной». Об этом сообщает интернет-издание «Экономика сегодня».