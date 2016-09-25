Савченко предлагает наделить особым статусом Украину

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украине стоит предоставить особый статус. Об этом она заявила в эфире телеканала «112».

- Особый статус — он не может быть никакой для Донецка, для Донбасса, для Луганска. Он должен быть прописан грамотно для всей Украины. У нас давно назрело время децентрализации, за это стоял Майдан, - сказала она.

Савченко уверена, что украинцы не хотят сосредоточения власти в руках президента. Депутат призывает внести изменения в Конституцию. Она также добавила, что такое решение понравится жителям Донбасса.

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