Савченко поставила Путина в пример украинским политикам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала местных политиков и пригрозила им утратой доверия соотечественников.
«Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа», - заявила она в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
По ее мнению, внешняя политика не должна иметь решающее значение для Украины, а управляющим страной людям не следует постоянно рассчитывать на подпитку из-за рубежа. Если политики утратят доверие сограждан, то и в Европе с ними считаться не будут, добавила Савченко.
Парламентарий привела в пример российского лидера Владимира Путина. Она заявила, что он не пользуется любовью во всем мире, однако с ним считаются, поскольку он имеет поддержку в России.
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