Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала местных политиков и пригрозила им утратой доверия соотечественников.

«Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа», - заявила она в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По ее мнению, внешняя политика не должна иметь решающее значение для Украины, а управляющим страной людям не следует постоянно рассчитывать на подпитку из-за рубежа. Если политики утратят доверие сограждан, то и в Европе с ними считаться не будут, добавила Савченко.

Парламентарий привела в пример российского лидера Владимира Путина. Она заявила, что он не пользуется любовью во всем мире, однако с ним считаются, поскольку он имеет поддержку в России.