Савченко посетила штабы украинских силовиков в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в РФ за пособничество в убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, побывала в штабах украинских силовиков в Донбассе.

- Посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины, — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Ранее Савченко исключил из фракции «Батькивщина» за переговоры с ополченцами в Донбассе. Кроме того, 22 декабря она была исключена из украинской делегации ПАСЕ. Об этом сообщает «РИА Новости».