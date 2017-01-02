Савченко посетила штабы украинских силовиков в Донбассе
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в РФ за пособничество в убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, побывала в штабах украинских силовиков в Донбассе.
- Посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины, — написала Савченко на своей странице в Facebook.
Ранее Савченко исключил из фракции «Батькивщина» за переговоры с ополченцами в Донбассе. Кроме того, 22 декабря она была исключена из украинской делегации ПАСЕ. Об этом сообщает «РИА Новости».
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