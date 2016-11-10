Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, осужденная в РФ за пособничество в убийстве российских журналистов в Донбассе, обратилась к избранному президенту США республиканцу Дональду Трампу с просьбой сохранить и усилить санкции в отношении России, а также увеличить военную помощь Украине. Свое письмо, адресованное Трампу, Савченко опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По мнению Савченко, санкции против РФ необходимо усилить, так как «эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать», цитирует «РИА Новости» письмо депутата.

Кроме того, она призвала к более решительным действиям американских дипломатов по «освобождению заложников в российских тюрьмах», отметив, что только Трамп может предотвратить третью мировую войну.

Ранее Трамп заявил о том, что конфликт на Украине затрагивает Европу гораздо больше, чем США, поэтому, европейские страны и должны ее решать.

Новости по теме
Теги:
События: выборы
Следующая новость В США несколько тысяч человек протестуют против избрания Трампа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО