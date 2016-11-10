Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, осужденная в РФ за пособничество в убийстве российских журналистов в Донбассе, обратилась к избранному президенту США республиканцу Дональду Трампу с просьбой сохранить и усилить санкции в отношении России, а также увеличить военную помощь Украине. Свое письмо, адресованное Трампу, Савченко опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По мнению Савченко, санкции против РФ необходимо усилить, так как «эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать», цитирует «РИА Новости» письмо депутата.

Кроме того, она призвала к более решительным действиям американских дипломатов по «освобождению заложников в российских тюрьмах», отметив, что только Трамп может предотвратить третью мировую войну.

Ранее Трамп заявил о том, что конфликт на Украине затрагивает Европу гораздо больше, чем США, поэтому, европейские страны и должны ее решать.