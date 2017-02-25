Савченко показала список пленных, готовых для обмена

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обнародовала список пленных, которых она посетила в тюрьмах ДНР. Среди них 34 человека, часть которых отсутствует в перечне для обмена пленными.

На странице в Facebook она рассказала: «Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Относятся к ним, говорят, нормально. В камере по три человека, прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские».

Накануне Савченко посетила шесть украинских военнопленных в колонии в Макеевке.

Ранее депутат призвала к совершению обмена пленными в формате «всех на всех», сообщает «Газета.ru».